Нью-Йорк, США, 6 октября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Кризис в Эфиопии усугубился, и это было понятно давно, заявил 6 октября на заседании СБ ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Озеро Тана. Эфиопия

Гутерреш «В августе я предостерегал Совет Безопасности о том, что в Эфиопии на наших глазах разворачивалась гуманитарная катастрофа. С тех пор кризис усугубился».

Он пояснил, что в ряде эфиопских штатов люди недоедают. Например, в Тыграе на грани голода находятся порядка 500 тысяч человек. Есть проблемы с продовольствием и в Афаре, и в Амхаре.