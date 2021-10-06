Мадрид, 6 октября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Расценки платы за электроэнергию достигли в Испании рекордного уровня €288,5 за мегаватт-час, сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на RT en español.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Речь идет о новом рекорде темпов роста цен. За последние сутки цена электроэнергии увеличилась на €60.

Цена за электричество на 26% превысила последний рекорд — € 228,59 за мегаватт-час. За последние четыре дня цена за электроснабжение в Испании преодолела порог в €200.

Потребители электричества уже 6 октября заплатят на 52% больше, чем заплатили бы неделю назад, и на 570% больше, чем в октябре 2020 года, когда один мегаватт-час стоил €43.

Напомним, рост цен на электроэнергию происходит на фоне удорожания бензина и газа на мировых биржах, хотя дефицита этих ресурсов в мире фактически не наблюдается.