Москва, 6 октября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. 6 октября в журнале World Soccerбыл опубликован список пятисот лучших футболистов в мире на данный момент. В рейтинг попали четыре россиянина: полузащитник «Монако» Александр Головин и форварды «Зенита» Артем Дзюба, «Спартака» Александр Соболев и ЦСКА Антон Заболотный.

Андрей Пронин ИА REGNUM Антон Заболотный

В текущем сезоне Антон Заболотный принял участие в девяти матчах за ЦСКА в Кубке России и Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Заболотный выступает за «красно-синих» с 1 июля 2021 года после перехода из «Сочи» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что футболист «Монако» Александр Головин не сможет помочь национальной сборной России в ближайших матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 из-за повреждения, полученного в игре с «Бордо».