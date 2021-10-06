Вашингтон, 6 октября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Двусторонний саммит США и Китая по видеосвязи может состояться в конце года, сообщает 6 октября Reuters.

U.S. Department of State Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден

По данным представителя администрации президента США Джо Байдена, глава Штатов может провести видеовстречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом говорилось на переговорах в городе Цюрихе (Швейцария), состоявшихся между помощником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и членом политбюро ЦК Компартии Китая Яном Цзечи.

Переговоры в Цюрихе проходили сегодня, 6 октября, на протяжении шести часов. Обсуждался широкий круг тем, причём, как отметил представитель Вашингтона, встреча отличалась от той, которая состоялась в городе Анкоридже (штат Аляска, США) весной.