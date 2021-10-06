В США назвали возможной видеовстречу Байдена и Си Цзиньпина
Вашингтон, 6 октября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Двусторонний саммит США и Китая по видеосвязи может состояться в конце года, сообщает 6 октября Reuters.
U.S. Department of State
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
По данным представителя администрации президента США Джо Байдена, глава Штатов может провести видеовстречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Об этом говорилось на переговорах в городе Цюрихе (Швейцария), состоявшихся между помощником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и членом политбюро ЦК Компартии Китая Яном Цзечи.
Переговоры в Цюрихе проходили сегодня, 6 октября, на протяжении шести часов. Обсуждался широкий круг тем, причём, как отметил представитель Вашингтона, встреча отличалась от той, которая состоялась в городе Анкоридже (штат Аляска, США) весной.