6 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили презентацию УЕФА, в ходе которой был показан Крым в качестве украинской территории.

Елизавета Коробова, , 23:22 — REGNUM Решение УЕФА представить Крым на карте частью Украины во время презентации логотипа чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдёт в Германии, вызвало возмущение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 6 октября в социальной сети Facebook.

Провокаторы Цитата из кф «Стачка». Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1924. СССР

«Бумага-то всё стерпит. А мы, когда переживём зиму в тепле, будем праздники весной праздновать в Крыму и радоваться солнышку», — написал Юра В.

Многие пользователи пришли к выводу, что переживать по данному поводу не стоит, потому что такие «передачи» Крыма в состав Украины не отменяют того факта, что он российский. Кроме того, граждане пишут, что это всё выглядит омерзительно и позорно, в первую очередь по отношению к Украине, которую только таким образом, судя по всему, и собираются поддерживать киевские власти.

«Ну, хоть чуть-чуть порадовали Украину на фоне последних неудач. На большее-то Запад всё равно не готов. А тут, смотрите, мы вам Крым пририсовали, радуйтесь, скачите как в детсаде, когда малышам дают разукрашки почеркаться. Жалкое зрелище», — пишет Евгений Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Крым был, есть и будет с Россией и никакие глупые провокации не изменят этой простой истины.

«Ну и что? Нарисовать, равно как и на заборе написать — можно всё что угодно, реальности это не изменит!» — отмечает Михаил В.

Часть людей считает, что руководству России стоило бы дать какой-нибудь ответ на подобную провокацию, иначе их количество может вскоре перерасти в качество.

«Почему молчит российский МИД? Российская Федерация принимает участие в чемпионате? А без каких ещё территорий Россия может выступать? Это же прилюдный акт унижения. Почему не следует никакого ответа?» — задаётся вопросом Евгений Г.

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Ряд пользователей указывает на то, что молчать в подобных ситуациях нельзя, потому что в будущем это молчание будет стоить только дороже и та выгода, которую ищут российские власти в невмешательстве, будет нивелирована негативными последствиями.

«Жаль, что российские власти заняли позицию отмалчивания в подобных ситуациях. Это лишает нашу страну лица. Да, экономически это, конечно, выгодно, когда ты не портишь отношения с соседями, отвечая на их агрессию, но вскоре и этого нашу страну лишат», — беспокоится Антон Н.

Отдельные комментаторы отмечают, что время расставит всё по своим полочкам и рано или поздно Крым будет признан со стороны всего остального мира в качестве части Российской Федерации.

«И что, что УЕФА представил Крым частью Украины? От этого он не стал более украинским. Там уже течёт своя жизнь, по другим законам и с другой позицией, чем раньше. И пока в УЕФА, и не только, начнут с этим считаться, пройдёт какое-то время. Силой никто никого не принуждает, всему своё время», — считает Виктор В.

«Нельзя представить Крым территорией Украины, полуостров принадлежит по закону России. Даже писать и упоминать подобное — это незаконно. Если Европа признаёт Российскую Федерацию, значит она признаёт всю её территорию», — указывает Елена Г.

Напомним, 5 октября УЕФА представил Крым на карте частью Украины во время презентации логотипа чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдёт в Германии.