Москва, 6 октября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. 35-летний вратарь сборной России по футболу Маринато Алвин Гильерме заявил, что планирует остаться в московском «Локомотиве» до завершения профессиональной карьеры: «Мой контракт с «Локомотивом» истекает через полтора года, и я хотел бы завершить здесь карьеру. Это зависит не только от меня, но не думаю, что меня выгонят», — цитирует Гильерме издание «Спорт-Экспресс».

Андрей Пронин ИА REGNUM Гильерме

В текущем сезоне Гильерме принял участие в двенадцати матчах «Локомотива» во всех турнирах, в которых пропустил двенадцать мячей. На счету голкипера три «сухаря».

Маринато Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года после ухода из «Атлетико Паранаэнсе». «Железнодорожники» заплатили 1,25 миллиона евро за трансфер голкипера.