Порт-Морсби, 6 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Тенденция роста заболеваемости детей коронавирусом выявило Управление здравоохранения провинции Истерн-Хайлендс в Папуа-Новой Гвинее, сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на ресурс «Papua New Guinea Today».

Esgeo.ru Папуа-Новая Гвинея

Директор Управления здравоохранения провинции Истерн-Хайлендз доктор Джозеф Апа заявил, что среди 234 сентябрьских случаев заражения коронавирусом, 12 случаев приходится на детей и подростков в возрасте от пяти до 19 лет.

По словам доктора Апа, сейчас в стране наблюдается тревожная тенденция заражения коронавирусом маленьких детей. Ранее вирус был характерен для людей в возрасте от 40 до 60 лет, теперь же, в третью волну пандемии, вместе со взрослыми госпитализируются дети.

Вместе с тем, доктор Апа подчеркнул, что дети также могут быть здоровыми носителями вируса и передавать его своим родителям и родственникам.