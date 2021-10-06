Лондон, 6 октября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. 22-летний французский фланговый защитник лондонского «Челси» Маланг Сарр может продолжить карьеру в чемпионате России по футболу. Французом интересуется московский «Локомотив».

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Маланг Сарр перешел в «Челси» 27 августа 2020 года из «Ниццы» на правах свободного агента. В сезоне 2020/21 Сарр выступал за «Порту» на правах годичной аренды. Защитник принял участие лишь в восьми матчах «Порту» в рамках португальской Примейры лиги.

Трансферная стоимость Сарра, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt,составляет 7,5 миллиона евро. Текущее соглашение защитника с «пенсионерами» рассчитано до конца сезона 2024/25.