Сыктывкар, 6 октября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба выступил против вырубки леса под карьер в Сыктывдинском районе республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Коми

«Жители обратились с просьбой вмешаться в ситуацию. Суть проблемы в том, что в районе Коччойяг и Язель произведен отвод лесного массива под разработку карьера […] Отвод земли состоялся законно, но ситуация для меня выглядит неоднозначно. Я не раз заявлял, что вырубать лес вблизи населенных пунктов категорически запрещаю. Потому что лес для жителей республики это кормилец. Я дал поручение министерству природы разобраться в этой ситуации и найти компромиссное решение, чтобы интересы жителей стояли на первом месте […] Если землеотвод состоялся, то его нужно в законом порядке отменять, а компании найти землю в другом месте», — заявил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Уйба предложил лишить некоторых лесозаготовителей доступа к делянкам.