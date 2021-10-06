Бишкек, , 22:30 — REGNUM В случае принятия закона «О кабинете министров» ожидается, что количество государственных служащих в Киргизии будет сокращено на 30%. Об этом заявил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров на заседании республиканского парламента сегодня, 6 октября.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава минэкономфина отметил, что многие чиновники без особых проблем смогут найти себе другую работу.

«Но если кто-то из них не сможет трудоустроиться, то получит пособие по безработице», — резюмировал он.

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