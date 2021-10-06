Сургут, Югра, 6 октября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. В Югре водитель «Яндекс.Такси» избил пассажирку. Об этом сообщает жительница Сургута в местном паблике «К-Информ | Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com/kinform Скриншот сообщения из паблика «К-Информ | Сургут»

Инцидент, по словам автора поста, произошёл в Сургуте 2 октября 2021 года.

«Моя младшая сестра (ей 18, не маленькая), воспользовалась услугами @yandex.go в нашем городе. Возвращалась она от мастера маникюра, ехала домой. Водитель подъехал не к тому подъезду, и когда она ему об этом сказала, сев в машину, водитель начал её выгонять и в итоге просто напал на неё. Прошу администрацию нашего города проверить данный таксопарк, так как такие случаи неоднократны!» — заявила жительница Сургута.

Автор поста отметила, что «сам «Яндекс» просит прощения, но ничего не предпринимает». По её словам, сестра сняла побои, написала заявление в полицию, но пока от правоохранительных органов нет обратной связи.

В комментариях автор поста уточняет, что её сестра всего лишь сделала замечание о том, что таксист приехал не туда «с допустимым в данной ситуации возмущением».

«За что он, собственно, её выволок за ноги, два раза ударил в плечо. Множество ссадин, царапин и всё грязное. Объективную оценку дать, выслушав одну сторону, невозможно. Но я всё же хочу донести то, что она ничего не сделала, кроме недовольного замечания», — подчеркнула сургутянка.