Москва, , 22:29 — REGNUM Ситуацию в Сирии обсудили в ходе переговоров заместители министров иностранных дел России и Ирана Сергей Вершинин и Али Асгар Хаджи, сообщили 6 октября в пресс-службе МИД РФ.

Сергей Вершинин Mid.ru

В переговорах со стороны России участвовал также спецпредставитель президента России по урегулированию ситуации в Сирии Александр Лаврентьев.

«Были подробно рассмотрены вопросы текущей ситуации в Сирии и вокруг неё, а также задачи продвижения политического процесса и оказания комплексного гуманитарного содействия сирийцам, как это предусмотрено в резолюциях 2254 и 2585 СБ ООН», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ситуацию в Йемене, в Афганистане и «ряд актуальных сюжетов региональной повестки дня, находящихся на рассмотрении СБ ООН».

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