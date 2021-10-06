Бишкек, , 22:28 — REGNUM Предусмотренные в проекте закона «О кабинете министров» привилегии, которыми будут пользоваться члены правительства Киргизии и их семьи, являются излишними. Об этом заявил депутат Рыскелди Момбеков сегодня, 6 октября, на парламентском заседании, передаёт «24.kg».

Парламент Киргизии Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам народного избранника, его возмущает то, что правительственные чиновники назначили себе государственную охрану, полный соцпакет и служебные квартиры за счёт бюджета.

«Да кто им может угрожать? Может, наоборот — это они являются угрозой для простого народа? У вас, что, все там бездомные?», — выразил недовольство парламентарий.

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