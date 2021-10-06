Анкара, 6 октября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. На протяжении последних двух десятилетий Турция являлась «голосом и совестью» человечества, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По словам Эрдогана, Турция всегда занимала гуманную позицию по отношению ко всем несправедливостям в мире, независимо от религии, языка или расы, была «голосом и совестью» человечества.

«Мы сделали так, чтобы голос безмолвного большинства был услышан на всех международных площадках», — заявил Эрдоган.

«Неравенство между Севером и Югом во всём мире еще больше усугубилось. Нынешний политико-экономический порядок не смог обеспечить глобальное процветание и усугубил неравенство», — добавил он, отметив, что существующий порядок не помогает слаборазвитым странам догнать развитые страны, а работает совсем наоборот.

При этом Эрдоган заявил, что реструктуризация ООН может сделать мир более справедливым. По его мнению, сейчас у ООН нет глобального представительства, поскольку она была создана пятью странами — постоянными членами СБ ООН, включая США, Китай, Россию, Францию и Британию, — в то время как сегодняшний мир намного отличается от той эпохи.

Напомним, Эрдоган регулярно продвигает идею расширения СБ ООН под лозунгом «мир больше пяти», добиваясь включения в него Турции.