Лондон, 6 октября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Австралийская певица Кайли Миноуг выпустила новый коллаборативный трек с британским поп-проектом одного человека Years & Years. Сингл «A Second To Midnight» доступен на всех стриминговых площадках.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Песня, которая была написана в соавторстве с Олли Александером, появится на недавно анонсированном специальном издании 15-го студийного альбома «Disco» Кайли Миноуг под названием «Guest List Edition». Релиз будет выпущен 12 ноября. «Спасибо Years & Years, что присоединились ко мне! Мне было так весело направлять своего внутреннего Олли в этом видео — я чувствовала себя КОРОЛЕМ», — написала Кайли в своем твиттере.

Отметим, что Кайли Миноуг уже работала с Years & Years в этом году над ремикс-версией сингла «Starstruck», оригинала вышел в минувшем апреле.