Льеж, Бельгия, 6 октября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. 6 октября издание Le Soirсообщило, что бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить льежский «Стандарт». Текущий главный тренер бельгийской команды Мбайе Лейе в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Spartak.com Доменико Тедеско

После десяти первых туров «Стандарт» с тринадцатью очками занимает лишь двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии по футболу.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско мог сменить Марко Николича на посту главного тренера «Локомотива».

Тедеско возглавлял московский «Спартак» период с 2019 по 2021 годы.