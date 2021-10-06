Экс-тренер «Спартака» Тедеско может возглавить «Стандарт»
Льеж, Бельгия, 6 октября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. 6 октября издание Le Soirсообщило, что бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить льежский «Стандарт». Текущий главный тренер бельгийской команды Мбайе Лейе в ближайшее время может быть отправлен в отставку.
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Доменико Тедеско
После десяти первых туров «Стандарт» с тринадцатью очками занимает лишь двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии по футболу.
Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско мог сменить Марко Николича на посту главного тренера «Локомотива».
Тедеско возглавлял московский «Спартак» период с 2019 по 2021 годы.