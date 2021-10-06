Анкара, 6 октября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Согласно данным по инфляции за сентябрь, опубликованным Институтом статистики Турции (TUIK), годовая инфляция в Турции достигла 19,58%. По информации TÜİK, продовольственная инфляция составляет 28,8%, рост индекса цен производителей составляет 43,96% в год. Стабильность цен на рынках при высокой инфляции ставит правительство ПСР в затруднительное положение. Президент Эрдоган, ранее установивший для пяти крупных сетей супермаркетов целевые значения цен в магазинах, заявил, что по всей Турции будут построены магазины площадью 500 м2, в которых будет продаваться около тысячи наименований дешевых продуктов. Поручение на их разработку было отдано Сельскохозяйственным кредитным кооперативам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Турции

Вмешательство президента Эрдогана в дела магазинов стало одной из горячих тем для обсуждения в социальных сетях.

Член правления «Партии счастья» Озджан Албайрак в своем аккаунте в Twitter публикует следующий комментарий:

@ozcanAlbayrak61: Сельскохозяйственные кооперативные магазины, которым президент Эрдоган поручил открыть тысячу магазинов, и без этого понесли убытки в 58 миллионов турецких лир. Каким образом организация, понесшая такие убытки, будет продавать продукцию народу по доступной цене?

Эксперт по экономике газеты Sözcü Мурат Муратоглу отвечает на это сообщение следующим комментарием:

@sozcumuratoglu: Эрдоган заявил: «Мы отдали поручение об открытии по всей Турции около 1000 магазинов…» В стране не останется проблем, если будут воплощены в жизнь поручения по открытию, например, 1000 заправок, 1000 пунктов обмена валют, 1000 обувных магазинов.

Ученый Хамза Дулдул публикует следующий комментарий:

@duldul_hamza: Люди, которые на протяжении двадцати лет голосовали за одно и то же правительство, ожидают улучшений. Что делают те, кто не голосовал за него? Голосуют за оппозицию. Что делает оппозиция? Она всеми силами поддерживает власть, чтобы та осталась у власти. На протяжении 20 лет общество делало одно и то же, а теперь ждет иных результатов.

Студент университета Джем Экиджи отвечает следующим образом:

@cemekici 1 : Что толку если вы откроете даже 100 000 вместо 1000, пока у вас нет производства? Откуда вы возьмете товар? Снова будете завозить… Они думают, что при таком курсе валют будет дешево?

Инженер-электрик Исмаил Козлу Кайя публикует следующий комментарий:

@kozlukaya: Больше нет такого демографического понятия, как сельский житель. Население сельскохозяйственных территорий сократилось до отметки ниже 10% от общей численности населения. Остались кварталы на окраинах городов. И в ближайшем будущем они будут выращивать урожай для себя. Продукции на продажу не останется.

Пользователь с ником Naakaller отвечает следующим образом:

@Naakaller: На цены это не повлияет, но, честно говоря, я считаю открытие магазинов хорошей идеей, поскольку это поддержит производителя. Это может быть выгодно, если будет сделано в координации с производителями, но, как ожидается, это не окажет серьезного влияния на цену.

Пенсионер Байрам Сары публикует следующий комментарий:

@bayramEytAbo: Ранее советник Эрдогана Джюнейд Запсу открыл сети супермаркетов BİM и A101. В результате это привело к разорению мелких торговцев. И в то время народ возмущался. На что Эрдоган ответил: «Пусть объединятся 4−5 мелких торговцев и откроют большой магазин». Иными словами, посмеялся над мелкими торговцами… Но он не подумал, что если исчезнут мелкие торговцы, исчезнет и страна. Сейчас же принялся их рекламировать…

Пользователь по имени Синан Ай отвечает следующим образом:

@hopasinanayy: Неужто мелкие торговцы патрулируют границу, что, когда они исчезнут, исчезнет страна? Торговля видоизменяется, почти в каждой отрасли формируются крупные бренды, и совершенно нормально, что розница развивается.

Студент университета Хакан Чолак отмечает следующее:

@Hakan_Sevcan: Что это за чушь такая, когда для снижения цены на мясо были увеличены филиалы Государственной корпорации по производству и сбыту мясных и рыбных продуктов, и это привело к еще большему росту цен на мясо. Абсолютно неприемлемо подобное вмешательство.

Журналист Али Акташ публикует следующий комментарий:

@aliaktas7: Для нашего народа было бы намного лучше, если бы вместо поручений об открытии по всей Турции 1000 магазинов Эрдоган направил бы выделенные на это деньги на открытие предприятий «Организованное сельское хозяйство» и «Организованное животноводство». Однако, как обычно, он продолжает для отвода глаз накладывать повязки на проблему, вместо того чтобы ее вылечить.