Москва, 6 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Пользователь Сети опубликовал объявление о продаже ника saintrecords в социальной сети Instagram. Об этом 6 октября пишет издание «Канобу».

John Ferguson Бейонсе

По данным СМИ, указанная стоимость никнейма составляет 850 тыс. рублей. Продавец обуславливает эту цену тем, что название аккаунта ранее принадлежало Соланж Ноулс, сестре американской певицы Бейонсе.

Добавим, что Ноулс зарегистрировалась в Instagram как saintrecords ещё в 2012 году. А в 2021 году она сменила ник — прошлый себе присвоил некто из России.