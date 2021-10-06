Барселона, Испания, 6 октября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. 6 октября в матче полуфинала Лиги Наций УЕФА 17-летний воспитанник каталонской «Барселоны» Гави вышел в стартовом составе сборной Испании по футболу. Гави стал самым молодым футболистом в истории национальной сборной (17 лет и 62 дня). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Флаг ФК «Барселона»

В текущем сезоне Гави принял участи в пяти турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей в матче с «Гранадой».

Текущее соглашение Гави с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2022/23.