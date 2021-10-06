Арлингтон, США, 6 октября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Учащийся школы в городе Арлингтоне (штат Техас, США) задержан по подозрению в применении оружия — стрельбе в образовательном учреждении, которая привела к ранениям четверых человек, сообщает 6 октября городская полиция в Twitter.

Yaroslavl.sledcom.ru Задержанный

Уточняется, что подростку предъявили обвинения «в вооружённом нападении при отягчающих обстоятельствах».

Ранее ИА REGNUM сообщало о ранении четырёх человек в школе Арлингтона. СМИ сообщали о том, что, предположительно, огонь открыл Тимоти Джордж Симпкинс — юноша 18 лет, который перед этим стал участником драки в классе.