Брдо, Словения, , 23:44 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на полях саммита ЕС — Западные Балканы 6 октября в Словении обсудили лингвистические вопросы.

Книга Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Премьер Хорватии потребовал от Вучича «решить вопрос сербских учебников, которые фактически отрицают существование хорватского языка», передает телеканал РТС.

Вучич ответил, что речь идет о «делении славянских языков, которое утвердила Сербская академия наук и искусств».

«По этой систематизации славянские языки разделяются на южнославянские, западнославянские и восточнославянские», — сказал Вучич, добавив, что в этой систематизации нет хорватского языка, и что в этом нет ничего оскорбительного.

Вучич обещал Пленковичу, что проанализирует этот вопрос, и если Сербия допустила ошибку, она эту ошибку исправит.

Напомним, что литературный язык, который используется как в Сербии, так и в Хорватии, был кодифицирован в середине XIX века на базе штокавского наречья, на котором говорят не только в этих двух балканских странах, но еще и в Боснии и Герцеговине и Черногории. Два других наречия сербско-хорватского языкового континуума, кайкавское и чакавское, встречаются в основном на территории Хорватии и часто рассматриваются как диалекты хорватского. Тем не менее, они не легли в основу литературного языка.