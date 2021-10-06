Брдо, Словения, 6 октября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на полях саммита ЕС — Западные Балканы 6 октября в Словении обсудили лингвистические вопросы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Книга

Премьер Хорватии потребовал от Вучича «решить вопрос сербских учебников, которые фактически отрицают существование хорватского языка», передает телеканал РТС.

Вучич ответил, что речь идет о «делении славянских языков, которое утвердила Сербская академия наук и искусств».

«По этой систематизации славянские языки разделяются на южнославянские, западнославянские и восточнославянские», — сказал Вучич, добавив, что в этой систематизации нет хорватского языка, и что в этом нет ничего оскорбительного.

Вучич обещал Пленковичу, что проанализирует этот вопрос, и если Сербия допустила ошибку, она эту ошибку исправит.

Напомним, что литературный язык, который используется как в Сербии, так и в Хорватии, был кодифицирован в середине XIX века на базе штокавского наречья, на котором говорят не только в этих двух балканских странах, но еще и в Боснии и Герцеговине и Черногории. Два других наречия сербско-хорватского языкового континуума, кайкавское и чакавское, встречаются в основном на территории Хорватии и часто рассматриваются как диалекты хорватского. Тем не менее они не легли в основу литературного языка.