Брдо, Словения, 6 октября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Страны Западных Балкан принадлежат Европе, и, когда для этого будут обеспечены соответствующие условия, они смогут присоединиться к ЕС. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель 6 октября во время саммита ЕС — Западные Балканы, который прошел в Словении.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

«Я не поддержала инициативу назначить четкую дату, когда страны региона присоединятся к ЕС. Я действительно не верю в определенные даты, но верю, что мы выполним наши обещания», — процитировал телеканал РТС слова Мекрель.

Канцлер Германии также высказала надежду на то, что проблемы вокруг деблокады переговоров о присоединении Северной Македонии к ЕС будут решены.

Напомним, что ранее Словения выступила за то, чтобы страны ЕС во время саммита приняли совместную декларацию, в которой 2030 год будет обозначен как год, когда все страны региона уже будут членами Евросоюза.