Белград, 6 октября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич встретится 10 октября в Белграде с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом 6 октября заявили в президиуме Сербии новостному агентству «Танюг».

МИД России Сергей Лавров

Лавров приедет в Сербию на мероприятие, организованное по случаю 60-летия проведения первой конференции Движения неприсоединения, которое 11 и 12 октября пройдет в Белграде.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович сообщил о том, что на конференцию в честь 60-летия создания Движения неприсоединения приедут представители более ста стран.