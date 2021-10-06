Лондон, 6 октября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Британский поп-певец Эд Ширан и культовый пианист Элтон Джон собираются выпустить совместный рождественский сингл в этом году, сообщил Тиран в эфире голландской радиостанции NPO Radio 2.

Цитата из т/с «Игра Престолов». 2011. США, Великобритания Эд Ширан

Ширан рассказал в интервью, что идею совместной композиции предложил ему сам Элтон Джон в прошлом году после того, как легендарный музыкант обнаружил, что его песня «Step Into Christmas» впервые в своей истории попала в топ-10 британского чарта. «Элтон позвонил мне в Рождество, поздравил меня с праздником. Он вообще звонит мне каждый день», — говорит Эд Ширан. «Он сказал мне: «Step Into Christmas» шестая в чарте! Я хочу сделать рождественскую песню — сделаешь ее со мной?» О самой композиции Ширан высказался лаконично: «Это просто я и он. Это великолепно». Тем не менее Эд признался, что песня «ему не подходит», в данном случае он просто принял участие в коллаборации.

Напомним, что Эд Ширан готовится к выпуску своего нового студийного альбома под названием «=», который должен выйти 29 октября на лейбле Atlantic. Артист поделился синглом «Shivers» 10 сентября.