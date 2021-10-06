Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. 21-летний центральный полузащитник «Ростова» Данил Глебов 6 октября получил вызов в национальную сборную России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022. Глебов заменит травмированного Дениса Глушакова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Данил Глебов

В текущем сезоне Данил Глебов принял участие в одиннадцати матчах за «Ростов» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Глебов перешел в «Ростов» 13 января 2019 года из «Анжи» за 50 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 21-летнего полузащитника составляет 3 миллиона евро.