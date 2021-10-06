Джакарта, 6 октября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Выставка различных пластиковых упаковок, составляющих большую часть мусорных отходов, устроена экоактивистами в городе Гресик в Индонезии, сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на Reuters.

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По словам организаторов экспозиции, они пытаются остановить применение одноразового пластика, который загрязняет океан.

Главным экспонатом стала фигура яванской богини процветания Деви Шри, юбка которой сделана из различной пластиковой упаковки.

На подготовку выставки ушло три месяца, а её экспонаты были собраны из более чем 10 тыс. бутылок, пакетов и соломинок, собранных на местных пляжах и в водоёмах.

В Индонезии проблема пластикового мусора стоит очень остро. Страна занимает второе место после Китая по объему пластикового мусора, попадающего в океан и иные водоемы. Вместе с Филиппинами и Вьетнамом, Индонезия и Китай производят около половины пластика в мире.