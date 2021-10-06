Москва, 6 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Бывшая девушка рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, сменила религию. Об этом она сообщила в историях личного Instagram-аккаунт 6 октября.

Скриншот с YouTube Анастасия Решетова

Модель ответила на вопрос одного из своих подписчиков и призналась, что приняла ислам. «Какое-то время не говорила об этом. Считаю, что это стоит обсуждать лишь с самыми близкими сердцу людьми», — объяснила Решетова.

Добавим, что Анастасия Решетова не озвучила причин принятия ислама. Поклонники модели считают, что у неё появился новый возлюбленный, исповедующий именно эту религию.