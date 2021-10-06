Москва, 6 октября 2021, 22:00 — REGNUM Шаг НАТО по сокращению численности российского диппредставительства нацелен на то, чтобы переключить внимание с фиаско США в Афганистане и найти, против кого теперь дружить. Об этом заявил 6 октября заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко в интервью «Коммерсанту».
Комментируя высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя, замглавы МИД РФ напомнил, что буквально накануне руководство НАТО говорило «о важности деэскалации в отношениях с Россией». Альянс, напоминает российский дипломат, призывал ещё вчера к возобновлению диалога в рамках Совета Россия—НАТО.
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