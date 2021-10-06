Грушко высказался о демарше НАТО по постпредам РФ
Москва, 6 октября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Шаг НАТО по сокращению численности российского диппредставительства нацелен на то, чтобы переключить внимание с фиаско США в Афганистане и найти, против кого теперь дружить. Об этом заявил 6 октября заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко в интервью «Коммерсанту».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО
Комментируя высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя, замглавы МИД РФ напомнил, что буквально накануне руководство НАТО говорило «о важности деэскалации в отношениях с Россией». Альянс, напоминает российский дипломат, призывал ещё вчера к возобновлению диалога в рамках Совета Россия — НАТО.
«Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем. После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела «российской угрозы». Никак».