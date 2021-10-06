Москва, 6 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Актёр Николай Наумов отказался от выигрыша в шоу «Форт Боярд». Об этом 6 октября пишет издание «Рамблер».

Скриншот с YouTube Николай Наумов

Как отмечает СМИ, актёр перевёл все выигранные средства благотворительному фонду «Дедморозим», который помогает сиротам и детям со смертельно опасными заболеваниями. Наумов своим решением подал пример другим участникам его команды — общая сумма перевода всех артистов составила 646 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Николай Наумов — актёр и бывший участник команды «КВН» под названием «Парма». Он получил наибольшую популярность благодаря роли Коляна в сериале «Реальные пацаны».