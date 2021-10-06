Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Наиболее вероятный посол США в Косово Джеффри Ховеньер 6 октября выступил перед комитетом Сената по внешним сношениям. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, американский дипломат заявил, что в случае, если его назначение будет подтверждено, он будет работать во благо суверенного и демократического Косово.

Раздел Косова

По словам Ховеньера, приоритетом его работы станет вопрос диалога между Сербией и Косово, который проводится при посредничестве с ЕС. По словам дипломата, урегулирование отношений между Сербией и Косово имеет критическое значение для достижения стратегической цели США — «полностью свободной и мирной Европы».

Цитируя президента США Джозефа Байдена, Ховеньер заявил, что «диалог должен сосредоточиться на взаимном признании». Дипломат сделал особый акцент на том, что не только Сербия, но и Косово не проявляют готовности к диалогу, что блокирует развитие всего региона Западные Балканы.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден выразил «решительную поддержку» евроинтеграции Западных Балкан