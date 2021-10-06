Кейптаун, 6 октября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Недавнее крупномасштабное отключение Facebook стало напоминанием для правительства о необходимости поддержки и развития национальных платформ и социальных сетей, заявила 6 октября министр связи Южно-Африканской Республики (ЮАР) Кхумбудзо Нтшавени.

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Об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Bloomberg.

По словам министра, ранее создание мессенджера Mxit стало доказательством способности местных компаний воплощать в жизнь успешные проекты при их правильной поддержке.

По данным консалтинговой компании World Wide Worx, в 2013 году у южноафриканской соцсети Mxit было 7,4 млн активных подписчиков, но через два года она рухнула из-за конкуренции со стороны WhatsApp от Facebook.

«ЮАР необходимо поддерживать молодежь и граждан для развития платформ социальных сетей, которые мы используем. Мы не можем зависеть от Запада в отношении нашей технологической среды, мы должны управлять этим сами», — сказала министр.

Правительство ЮАР обсуждает с государственной ИТ-фирмой Sita меры поддержки местных инициатив в области социальных сетей, сказала Нтшавхени.

Напомним, интернет-сервисы Facebook, включая WhatsApp и Instagram, аварийно отключились вечером 4 октября на шесть часов. Порядка 2,7 млрд пользователей по всему миру лишились на это время доступа к своим контактам и данным.