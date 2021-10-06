Скопье, 6 октября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Северной Македонии Рейчелл Геллоуэй 6 октября передала министру обороны республики Радмилле Шечеринской оборудование для легкой пехоты и спецслужб стоимостью 230 тысяч фунтов стерлингов.

Andshel Палатка

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, оборудование было передано отделениям пехоты, входящим в группу батальона легкой пехоты и спецслужб НАТО.

Македонские вооруженные силы получили несколько видов спальных мешков — летних, с защитой от насекомых, и зимних, а также специальные палатки для снайперов.

Шечеринска прокомментировала передачу оборудования Северной Македонии, заявив, что вступление в НАТО приносит положительные результаты.