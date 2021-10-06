Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев на полях агропромышленной выставки «Золотая осень» заявил о завершении строительства первой на Дону инфекционной больницы. Однако точный срок открытия лечебного учреждения так и не был назван.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

«Больница построена, идёт оформление документов заказчиком и корректировка проекта, одновременно [ведутся] пуско-наладочные работы», — цитирует главу региона ТАСС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее донские власти заявляли о том, что первая в Ростовской области инфекционная больница может принять первых пациентов в сентябре 2021 года. Чиновники опровергли наличие проблем, из-за которых ввод больницы может быть перенесен на конец 2021 года. Стоимость лечебного учреждения составила 3,5 млрд рублей.