Берлин, 6 октября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Быть на скамейке запасных партия Христианско-социальный союз не хочет, хотя похоже, что она там и оказалась, сообщил 6 октября журналистам её лидер Маркус Зёдер.

Цитата из к/ф «Сокровища Сьерра-Мадре». реж Джон Хьюстон. 1948. США Четвёртый лишний

Комментируя факт состоявшихся переговоров трёх партий — Социал-демократической, «Союза 90/Зелёные» и Свободной демократической, которые прошли без участия блока ХДС/ХСС, Зёдер сказал, что это было предсказуемо.

По его словам, положительным моментом является то, что теперь понятен расклад сил. Назвав складывающийся альянс «светофором» (СДПГ — красная, СвДП — жёлтая и «Союз 90/Зелёные» — зелёная), Зёдер выразил уважение к их выбору, а затем добавил:

«Мы готовы к переговорам, но не к тому, чтобы быть запасным вариантом».

Сделав выбор в пользу СДПГ, либералы (СвДП) и «зелёные» фактически отказались от альянса с консерваторами (ХДС/ХСС), отметил Зёдер. Он выразил в связи с этим сожаление и добавил, что такая коалиция во власти, безусловно, отразится на политике Германии.