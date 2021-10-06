Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью работника коммерческой компании. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 6 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий

Следователи полагают, что индивидуальный предприниматель не обеспечил безопасность сотрудника на строительном объекте. Мужчина был допущен к работа на высоте без прохождения инструктажа. Рабочий упал в технологический проём в перекрытии и получил тяжёлые травмы.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.