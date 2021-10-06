Москва, 6 октября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид находится в поиске актрисы для своего нового клипа. Об этом 6 октября сообщает издание «Рамблер».

Igor Egor Егор Крид

По данным СМИ, актриса будет играть стриптизёршу. При этом, девушка должна будет заплатить исполнителю — съёмка в клипе стоит от 1,4 млн рублей до 1,8 млн рублей. Артист в ответ обязуется показать актрису не менее 15 секунд и даже отметить её аккаунт в Instagram.

Ранее блогер и комик Данила Поперечный признался в одном из интервью, что завидует Егору Криду. «Я всё время дёргал за косички, дразнил его. А потом понял, что делаю это только потому, что он популярный… Все мои претензии к Егору Криду испаряются, если убрать из Егора Крида его популярность», — объяснил Поперечный.