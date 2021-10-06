Берлин, , 21:40 — REGNUM Пенсии пострадавшим от Холокоста жителям разных стран Европы решили назначить власти ФРГ, сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на The Jerusalem Post.

Холокост Иван Шилов © ИА REGNUM

Конференция по материальным претензиям евреев к Германии объявила, что на такие пенсии могут рассчитывать порядка 6,5 тыс. человек, пережившие Холокост в различных зонах конфликта в Европе.

«В новую пенсионную схему включены люди, пережившие блокаду Ленинграда; скрывавшиеся в оккупированной нацистами Франции или пережившие преследования в Румынии», — уточняют представители организации.

Стоит отметить, что из указанных 6,5 тыс. человек около 4,5 тыс. являются пережившими блокаду Ленинграда, которую организовали войска нацистской Германии совместно со своими финскими и испанскими сателлитами.

Читайте ранее в этом сюжете: «А что делать, когда наши придут?»: Бабий Яр, нацисты, бандеровцы и евреи