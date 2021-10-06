Любляна, 6 октября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 6 октября встретился с премьер-министром Косово Альбином Курти на полях саммита ЕС-Западные Балканы, который проходит в Любляне.

Medija Centar Beograd Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, во встрече приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. По итогам встречи политик заявил, что темой беседы стало взаимное признание дипломов об образовании, признание квалификации.

Вучич пообещал, что процесс гармонизации отношений продолжится, что в конечном итоге будет способствовать свободе передвижения. Политик подчеркнул, что речь идет о технических вопросах, которые не относятся к статусу Косово.

По словам политика, диалог будет продолжен, и первой темой, которую будут обсуждать, станет Ассоциация сербских муниципалитетов. Как будто для баланса, Вучич подчеркнул, что Сербия не войдет в ЕС, пока не разрешит проблем в отношениях с Косово.