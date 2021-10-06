Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону к административной ответственности привлечён водитель электросамоката, управлявший транспортным средством в пьяном виде. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Прокат электросамокатов

Мужчина был задержан ранним утром 6 октября. Нарушитель передвигался на электросамокате по проезжей части в Кировском районе. В ходе медицинского освидетельствования в его крови был обнаружен алкоголь.

В отношении ростовчанина был составлен административный материал об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Мировым судьей Кировского судебного района мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.