Москва, 6 октября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Певица Анжелика Варум стала гостьей YouTube-шоу «А поговорить?» журналистки Ирины Шихман. Запись их разговора доступна на одноимённом канале с 6 октября.

Анжелика Варум

В интервью Варум рассказала о семейном бизнесе, браке с исполнителем Леонидом Агутиным, а также о его изменах и отношении к ним. Артистка призналась, что не хотела бы «вычеркнуть» из семейной жизни факт измены мужа.

«Я с этими моментами росла… Те моменты, которые были в приоритете, когда вы только начинали ваши отношения — они меняются», — объяснила Варум. «Вот обижаться на цунами — это же нелепо. А ведь цунами уносит жизни людей, калечит. Обижаться совершенно бессмысленно», — считает артистка.

ИА REGNUM напоминает, что в 2011 году Леонида Агутина засняли на видео целующимся с некой девушкой. Артист позже признался, что в тот момент употреблял алкоголь.