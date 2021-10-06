Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2021 года обнаружено 525 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артёмов.

ru.torange.biz Боеприпас

Большая часть мин и снарядов обнаружена в Аксайском, Матвеево-Курганском и Обливском районах, на территории которых в годы военного лихолетья шли ожесточённые бои.

ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году на Дону обнаружено более 1,7 тыс. боеприпасов времён Великой Отечественной войны.