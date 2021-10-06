Любляна, , 21:30 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 6 октября на полях саммита Брдо в Любляне провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в присутствии канцллера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

После Курти сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что в ходе встречи обсуждался Берлинский процесс, свободное перемещение граждан и вопрос о взаимном признании дипломов, и подчеркнул, что от решения этих проблем улучшится жизнь всего населения региона Западные Балканы.

Версия Вучича отличается и отражает приоритеты сербской стороны. Напомним, 30 сентября при посредничестве Евросоюза Косово и Сербия ввели режим стикеров для водителей с номерами друг друга — теперь для въезда достаточно заклеить госсимволы другой стороны.

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