Вашингтон, 6 октября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена раскрыла данные о ядерных арсеналах США впервые с 2018 года, сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на издание The Hill.

Испытание ядерного оружие на американских военных, 1 ноября 1951 г

Издание отмечает, что администрация предыдущего президента Трампа отказывалась раскрывать эту информацию в течение последних двух лет.

Согласно отчету, представленному Национальным управлением по ядерной безопасности (NNSA), по состоянию на сентябрь 2020 года в США насчитывается 3750 ядерных боеголовок.

Агентство подчеркивает, что «это число представляет собой приблизительно 88-процентное сокращение запасов по сравнению с его максимумом (31 255) в конце 1967 финансового года и приблизительно 83-процентное сокращение по сравнению с его уровнем в 22 217 единиц на конец 1989 года, когда пала Берлинская стена».

При этом, отмечает The Hill, в общее число ядерных арсеналов США включены как активные, так и законсервированные боеголовки.

Напомним, в 2018 году Вашингтон официально сообщал о 3822 ядерных боеголовках.