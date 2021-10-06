Кишинёв, 6 октября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности генпрокурора Молдавии будет Дмитрий Робу, сообщили 6 октября в пресс-службе президента республики Майи Санду.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Готовность к должности

Отмечается, что кандидатура Робу утверждена высшим советом прокуроров Молдавии. После этого Санду подписала указ о назначении чиновника на должность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генпрокурора Молдавии Александра Стояногло задержали накануне, 5 октября, в рамках антикоррупционного расследования. Чиновник, который себя виновным не признаёт, задержан на 72 часа.