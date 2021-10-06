Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону в течение дня 6 октября массово жаловались на запах гари, который чувствовался в нескольких районах областного центра. Появились данные и о том, что город-миллионник заволокло дымом. Сообщения появились в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Смог

Выяснить, что стало причиной этого явления пока не удалось.

«На 01 заявок не поступало, действующих пожаров нет», — заявили в региональном управлении МЧС России.

О причинах неприятного запаха не знаю и в городском управлении по делам ГО и ЧС.