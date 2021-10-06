Киев, 6 октября 2021, 21:13 — REGNUM Фундаментальное несогласие с Москвой не даёт Киеву провести встречу на высочайшем уровне, заявил 6 октября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что администрация президента РФ несколько месяцев назад отправляла украинским властям предложения, касающиеся идеи Киева по встрече президента РФ Владимира Путина с коллегой с Украины Владимиром Зеленским, Никифоров заявил:
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