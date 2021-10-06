Киев, , 21:13 — REGNUM Фундаментальное несогласие с Москвой не даёт Киеву провести встречу на высочайшем уровне, заявил 6 октября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Не хочу! Цитата из м/ф «Нехочуха». реж Юрий Бутырин. 1986. CCCР

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что администрация президента РФ несколько месяцев назад отправляла украинским властям предложения, касающиеся идеи Киева по встрече президента РФ Владимира Путина с коллегой с Украины Владимиром Зеленским, Никифоров заявил:

«Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживания в заложниках украинских граждан».

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