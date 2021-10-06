Нарьян-Мар, 6 октября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. На склад Ненецкой окружной больницы поступило 1620 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Sev.gov.ru Вакцина «ЭпиВакКорона»

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«Теперь для жителей Ненецкого автономного округа, помимо препаратов «Спутник V», «Спутник Лайт» и «КовиВак», доступна ещё одна вакцина от новой коронавирусной инфекции — в регион поступило 810 комплектов препарата «ЭпиВакКорона». Вакцина будет распределена по медицинским организациям исходя из потребности населения», — рассказали в департаменте здравоохранения.

По данным ведомства, прививку от коронавируса сделали 15 865 жителей региона. Полностью завершили вакцинацию 15 244 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в России полностью привиты от COVID-19 более 42 млн человек.