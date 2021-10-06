В Свердловской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
Екатеринбург, 6 октября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. В Свердловской области из-за африканской чумы свиней введён режим ЧС межмуниципального характера. Такое распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Данная мера касается пяти муниципалитетов. Среди них Камышловский городской округ, Камышловский район, Пышминский городской округ, а также Сухой Лог и Богданович. Режим действует с 5 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области выявили два очага АЧС.